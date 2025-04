Fucilate contro l’abitazione di un operaio, arrestati Pellegrino e Costarelli: sequestrata droga

Gela. Hanno sparato, con un fucile, contro l’abitazione di un operaio che aveva avuto un diverbio con il quarantunenne Gianluca Pellegrino, già con una lunga sequenza di precedenti penali alle spalle. Sia lui sia il ventisettenne Leandro Costarelli, appena raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per gli spari nell’area di servizio “Gb oil”, sono stati sottoposti a nuove ordinanze restrittive in carcere. Nel pomeriggio, si sono presentati davanti al gip. Pellegrino ha voluto precisare la sua posizione e ha risposto, difendendosi (è rappresentato dall’avvocato Giacomo Ventura). Costarelli, con il legale Carmelo Tuccio, si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Per entrambi, è stata disposta la detenzione in carcere. Pellegrino era attualmente libero mentre Costarelli si trova in carcere per la vicenda dell’azione nell’area di servizio.