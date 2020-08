Fuga dopo il furto d’uva, domiciliari a 33enne: ha abbandonato l’auto in centro

Gela. Hanno abbandonato l’auto in pieno centro storico, in via Navarra Bresmes, non appena si sono accorti della presenza dei carabinieri. I militari del reggimento “Sicilia” hanno recuperato la vettura, con all’interno novanta chili di uva, probabilmente rubati. C’erano anche tre valigette con avvitatori elettrici. I due occupanti della vettura sono stati identificati. L’arresto è scattato per il trentatreenne Nunzio Alfieri, già sottoposto alla sorveglianza speciale. Si è presentato davanti al giudice, che ha convalidato il fermo e gli ha imposto i domiciliari. Il complice è stato denunciato a piede libero.