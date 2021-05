Fuggì per evitare i controlli, aveva marijuana: chiesti due anni per un giovane

Gela. Cercò di evitare i controlli delle forze dell’ordine e raggiunto dopo un inseguimento, avrebbe tentato di liberarsi della marijuana che aveva con sé. Nei confronti del ventiseienne Massimiliano Trubia, il pm Luigi Lo Valvo, davanti al gup Marica Marino, ha chiesto la condanna a due anni di reclusione. Le conclusioni del magistrato sono state avanzate nel corso del giudizio abbreviato, scelto dalla difesa del giovane, che ha precedenti penali. Dopo il fermo, nella sua automobile vennero trovati anche un coltello e una pesante mazza. Secondo il difensore, l’avvocato Nicoletta Cauchi, l’imputato non si sarebbe fermato al primo alt impostogli, perché non avrebbe compreso che si trattava di carabinieri, quella sera in borghese. La lama e il bastone gli sarebbero serviti per l’attività lavorativa con il bestiame.