Fumo rilasciato dal sistema di allarme della tabaccheria, nella notte nessun danno all’attività

Gela. Nella notte, come abbiamo riferito, un intenso fumo ha iniziato a fuoriuscire da una tabaccheria di via Venezia. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco. Si è trattato non di un principio di incendio quanto dell’attivazione del sistema di allarme nebbiogeno, forse per la caduta di un oggetto all’interno. Per questa ragione, il fumo ha iniziato ad uscire dall’attività. Come conferma il titolare, Andrea Amodeo, non si registrano danni e l’attività va avanti regolarmente.