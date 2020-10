“Fuori da polemiche per poltrone”, Caci: “Appoggio a giunta Liardi nostro riferimento”

Gela. “Il nostro sostegno politico alla giunta e al sindaco non è in discussione. L’amministrazione sta lavorando bene e confermiamo che il nostro riferimento in giunta è l’assessore Ivan Liardi”. Dai banchi di Impegno Comune-Popolo della Famiglia, il consigliere Valeria Caci ribadisce come ci sia un nucleo pro-Greco piuttosto solido, seppure i numeri in aula non siano sempre così netti. “Sia io che il consigliere Giuseppe Guastella – spiega – stiamo lavorando sugli atti che abbiano un apporto favorevole per la città. Non ci interessano le polemiche per le poltrone, ne rimaniamo fuori. La nostra collocazione è nella maggioranza del sindaco”. Il gruppo, nonostante ci siano state iniziali fibrillazioni nel rapporto con l’avvocato, si schiera con l’amministrazione comunale e con l’assessore Liardi, a sua volta per mesi al centro delle polemiche a causa dei ritardi nelle procedure dei lavori finanziati con il programma del “Patto per il Sud”. Liardi, spesso criticato anche da qualche alleato, pare comunque avere la piena fiducia del sindaco Lucio Greco. “Riteniamo che l’assessore stia facendo bene e anche noi collaboriamo insieme a lui – dice ancora il consigliere Caci – invece, siamo convinti che i ritardi siano da addebitare alle lentezze della macchina burocratica del Comune, a cominciare dai dirigenti”.