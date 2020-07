“Fuori dall’indotto dopo 14 anni”, operaio: “Solo io non assunto da nuova azienda”

Gela. Dopo quattordici anni di lavoro nell’indotto di raffineria Eni, non riesce più a trovare posto, nonostante gli ex colleghi siano stati tutti assorbiti dalla Secom, azienda che opera nel settore delle bonifiche. Salvatore Iudice, da oltre un anno, non riesce ad avere risposte, né dal sindacato né dalle aziende. Ha lavorato alle dipendenze di Ecologica ed Ekso, ma al momento di concretizzare il passaggio alla brindisina Secom, il suo nominativo è stato scartato. “Non riesco a capire per quale motivo – dice – non ho mai avuto problemi sul lavoro, neanche un richiamo o una nota sfavorevole. Addirittura, i responsabili Ekso mi avevano offerto di rimanere in azienda, ma ho scelto di proseguire con i contratti in raffineria. Ad oggi, sono senza lavoro e con gli ammortizzatori sociali praticamente finiti. L’azienda di recente ha anche effettuato cinque nuove assunzioni”.