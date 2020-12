“Furbetti” del sacchetto, consigliere comunale multata: “Rifiuti abbandonati a Manfria”

“C’è un verbale che giunge dopo settimane nelle quali la raccolta differenziata non veniva effettuata a regola d’arte a Manfria, non so se in tutta la zona ma perlomeno in quella dove insiste una villetta di mia proprietà – ha spiegato davanti alle telecamere del tg di Telegela raggiunta da Jerry Italia – ho fatto diverse segnalazioni anche alla giunta perché si mettesse una pezza a questa situazione, sollecitando anche l’assessore al ramo, così da riportare l’isola ecologica a Manfria per evitare tutti quei disservizi. Quel giorno, avendo avuto un invito a pranzo, notai che non era stato raccolto l’umido, con tutto quello che comporta l’accumulo durante il periodo estivo. Nella zona tra la Torre di Manfria e il tratto successivo, c’era un’area che era diventata quasi un centro naturale di raccolta, dove comunque i rifiuti venivano prelevati. Non mi ero accorta che fosse un deposito abusivo. Il passeggero che era con me, dato che l’umido emetteva anche cattivi odori, lo ha depositato in questo centro di raccolta. Io però mi assumo la responsabilità di aver acconsentito che il passeggero, forse ingenuamente, depositasse i rifiuti. Abbiamo comunque pagato prontamente la sanzione. Ho sempre insistito sulla correttezza, anche sulla mia pagina social. In questo caso, invece forse il passeggero che era con me sulla vettura non ha colto la gravità del gesto”.

Ma gli inciampi dell’amministrazione sui rifiuti non finiscono qui. Appena qualche settimana fa aveva scatenato grande indignazione la discarica abusiva che aveva di fatto bloccato l’unica strada di accesso al Castelluccio. Oggi, a distanza di quasi 15 giorni e nonostante i proclami indignati dell’amministrazione, la discarica è ancora lì.

In questo caso il problema si chiama burocrazia, perché i rifiuti si trovano fuori dal perimetro comunale, e se non è il responsabile della discarica a rimuoverli a sue spese il Comune può intervenire solo incaricando una ditta esterna. Nessuna delle due cose però ha ancora avuto seguito e il Castelluccio rimane off-limits, protetto da una barriera di rifiuti destinata a rimanere lì non si sa ancora per quanto.

Stesso scenario che si trova a poche centinaia di metri proprio dal Castelluccio, anche qui rifiuti e resti di un trasloco abbandonati nelle campagne, e anche in questo caso in bella vista ci sono bollette e documenti per risalire all’incivile che li ha depositati.

L’augurio è che anche lui possa essere identificato e multato e che anche questa discarica possa essere rimossa il prima possibile, senza proclami ma con i fatti.