Furti a Caposoprano, colpi in attività commerciali: primi sviluppi investigativi

Gela. I carabinieri stanno approfondendo le azioni che in quest’ultimo periodo hanno avuto come obiettivo attività commerciali a Caposoprano. In settimana, come abbiamo già riportato, i militari dell’arma sono intervenuti per altri furti, alcuni solo tentati. Qualche colpo però i ladri l’hanno messo a segno, portando via soprattutto denaro e mirando in ogni caso ai registratori di cassa. Modalità quasi analoghe che fanno pensare alla stessa mano. Potrebbe trattarsi comunque di un gruppo in grado di entrare in azione.