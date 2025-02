Furti a raffica in attività commerciali e abitazioni, per i due imputati giudizio in Cassazione

Gela. I furti erano continui, decine in pochi mesi, tutti a danno di attività commerciali e abitazioni private, in città e non solo. Per il quarantasettenne Giacomo Peritore e per la trentaduenne Laura Caruso, il giudizio arriva in Cassazione. E’ stata fissata l’udienza, dopo che le condanne sono state confermate in appello. Gli inquirenti arrivarono ai due imputati analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività colpite. Sono entrambi difesi dal legale Carmelo Tuccio. Al momento dei fatti, erano legati da una relazione sentimentale, poi conclusa. Ammisero le loro responsabilità. Agivano a volto scoperto.