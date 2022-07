Furti al porto, diverse imbarcazioni prese di mira: auto danneggiata sul lungomare

Gela. Una serie di furti, concentrata tra ieri notte e il pomeriggio di oggi. I ladri sembrano essersi concentrati sull’area a ridosso del porto rifugio. In nottata, chi ha agito ha praticamente passato in rassegna diverse barche ormeggiate nel sito sul lungomare. Probabilmente, approfittando del buio e di controlli non così frequenti, i ladri sono riusciti a salire a bordo di diverse imbarcazioni, portando via ciò che hanno trovato. Nel pomeriggio, invece, nell’area di parcheggio vicina ai club, sempre sul lungomare, si è registrato il tentativo di furto di un’automobile. Pare che fosse già stato sfondato uno dei finestrini. Probabilmente, l’arrivo di qualche avventore ha allarmato i ladri che si sono allontanati. La proprietaria ha trovato la vettura danneggiata ma il furto, perlomeno, è stato sventato.