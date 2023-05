Furti alla Ghelas e in un’azienda edile, manca condizione procedibilità: chiuso giudizio

Gela. Non sono emerse le condizioni procedurali per andare avanti nel giudizio, anzitutto a seguito dell’assenza di querela. Il giudice Eva Nicastro ha chiuso il procedimento penale avviato per furti che vennero messi a segno in un’area della Ghelas Multiservizi e all’interno dei locali di un’azienda edile. Il non diversi procedere è stato disposto per Nunzio Martorana e Giuseppe Camilleri. Difesi rispettivamente dagli avvocati Paola Carfi’ e Giuseppe Fiorenza, erano stati individuati dagli investigatori.