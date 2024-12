Furti cavi e illuminazione saltata, Ghelas impegnata nei lavori: iniziate attività ripristino

Gela. Il furto è stato ingente, come abbiamo riferito la scorsa settimana. I ladri hanno colpito nella zona di via Dell’Acropoli e ancora nei pressi di Marchitello, soprattutto tra le vie del complesso residenziale “La Cittadella”. Sono stati portati via i cavi di rame per l’illuminazione pubblica, lasciando al buio le zone colpite. Le attività della multiservizi Ghelas sono partite e saranno volte alla collocazione di nuove linee e cavi, per attivare l’illuminazione.