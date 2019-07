Furti di auto e moto, il “colpo” da 13 mila euro e i pezzi rivenduti: chiusa indagine “Fast&Furious”

Inoltre, le indagini partirono dalle verifiche condotte dopo un “colpo” da 13 mila euro. In due agirono, in pieno giorno, portando via dall’auto di una donna l’intera somma, che era conservata in una borsa. Sarebbero fuggiti in sella ad un potente scooter Honda e indossando caschi integrali. Dopo la chiusura delle indagini, coordinate dal pm Eugenia Belmonte, si attende la fissazione dell’udienza preliminare. Le accuse degli inquirenti vengono mosse nei confronti di Saverio Di Stefano, Emanuele Di Stefano, Mirko Russello, Gianluca Scollo, Giusi Iapichello, Nunzia Iapichello, Salvatore Marretta, Nunzio Vinelli, Salvatore Romano, Vincenzo Cassisi, Francesco Caci, Salvatore Raniolo, Andrea Di Martino, Giuseppe Trubia, Nunzio Vinelli, Liborio Scollo, Rocco Grillo, Francesco Alma, Salvatore Alma, Francesca Giarrizzo, Malvin Bodinaku e Vincenzo Scerra. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Flavio Sinatra, Cristina Alfieri, Salvo Macrì, Francesco Enia, Maurizio Scicolone, Nicoletta Cauchi, Adriano Falsone, Ivan Bellanti, Giovanna Zappulla, Giuseppe Fiorenza e Giuseppe Di Stefano.