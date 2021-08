Furti e raid a Farello, interrogazione in consiglio: Cascino, “serve videosorveglianza”

Gela. Serve maggiore sicurezza nei cimiteri cittadini, soprattutto per evitare veri e propri raid, come accaduto a Farello, con il tentativo, probabilmente, di portare via un feretro. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino, proprio dopo gli ultimi fatti accaduti a Farello, sta preparando un’interrogazione, da presentare all’assise civica. L’obiettivo è avviare ogni procedura per arrivare all’installazione di un sistema di videosorveglianza. Farello da tempo è nel mirino dei ladri, che riescono a portare via di tutto e il controllo non è semplice da gestire. C’è chi riesce a penetrare facilmente, soprattutto nelle ore serali e notturne, ma ormai anche in pieno giorno. Secondo Cascino, è fondamentale rafforzare la sicurezza dei cimiteri, per evitare danni che si fanno sentire sulla memoria dei defunti ma anche sui familiari, che si trovano spesso a fronteggiare danneggiamenti delle tombe o la sparizione di vasi e ornamenti di ogni tipo. “Anche per evitare un’escalation di fatti di questo tipo – spiega Cascino – chiederò all’amministrazione comunale di vagliare la possibilità dell’installazione di un sistema di videosorveglianza, che serva a monitorare le diverse aree del cimitero, evitando situazioni di allarme e pericolo”.