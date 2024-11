Furti e spaccio di droga nei pressi delle scuole, controlli a Niscemi

Niscemi. La Polizia di Stato di Niscemi ha intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio commessi nei pressi degli istituti scolastici cittadini. In tale contesto ha individuato quattro minorenni che erano intenti a trafugare parti di ciclomotori e caschi, dinanzi il liceo scientifico di Niscemi. I predetti sono stati condotti in Commissariato, dove sono stati convocati anche i rispettivi genitori, al fine di valutare le loro posizioni in ordine ad eventuali segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e furto. Gli agenti hanno recuperato anche un ciclomotore, asportato nei giorni scorsi nei pressi della predetta scuola, riconsegnandolo al legittimo proprietario. In un altro istituto scolastico gli agenti hanno identificato tre sospetti, maggiorenni, estranei alle attività didattiche e non iscritti alla scuola, che si trattenevano all’interno dell’istituto. Anche in questo caso i predetti sono stati condotti in Commissariato per gli accertamenti di rito.