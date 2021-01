Furti in abitazioni e attività commerciali, nuovo provvedimento per Ferracane

Gela. Solo pochi giorni fa abbiamo dato notizia del giudizio immediato disposto nei suoi confronti per diversi furti, risalenti alla scorsa estate, che gli vengono addebitati dai pm della procura e dai poliziotti. Un nuovo provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso nei confronti del ventenne Davide Antonio Rocco Ferracane, che era già detenuto. Sarebbe responsabile di furto aggravato e danneggiamento in un panificio di corso Aldisio, di un ciclomotore Aprilia Scarabeo, di due autovetture e presso un’abitazione privata, dove sono stati rubati 1.300 euro, un orologio Sector, due anelli in oro giallo, due orologi, uno marca Guess e l’altro Gucci, una collana in oro giallo con maglia semplice ed un bracciale in oro giallo. Ci sono anche il tentato furto alla casa di cura “Villa Rosalba” e la ricettazione in concorso e utilizzo indebito di carta bancomat. L’attività è stata condotta dai poliziotti del commissariato.