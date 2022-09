Furti in attività commerciali, riesame revoca domiciliari: obbligo di dimora per 27enne

Gela. Nell’arco di pochi giorni, lo scorso aprile, in alcuni casi insieme a complici (uno minorenne), avrebbe messo a segno diversi furti. I colpi arrivarono in una stazione di servizio sulla 115, in un bar sul lungomare, in un autolavaggio self di via Venezia, oltre allo scasso di una cartoleria a Macchitella (il furto però fallì). I giudici del riesame hanno concesso la revoca degli arresti domiciliari al ventisettenne Serafino Solarino. E’ stata accolta l’azione avanzata dal legale che lo rappresenta, l’avvocato Giuseppe Fiorenza. Per i magistrati nisseni ci sono le condizioni per allentare la misura cautelare. Il ventisettenne avrà l’obbligo di dimora in città, mentre le indagini proseguono. Lo stesso legale ha sottolineato la possibilità che all’indagato venisse imposta una misura meno restrittiva.