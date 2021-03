Furti in auto, case e negozi, 5 anni a Ferracane: “Risarcimento ad uno dei derubati”

Gela. Tra la scorsa estate e i primi mesi del 2021, è stato più volte arrestato e raggiunto da provvedimenti di custodia cautelare, accusato di essere responsabile di decine di furti in città e del danneggiamento di automobili. L’attenzione dei pm della procura e delle forze dell’ordine si è concentrata sul ventenne Davide Antonio Rocco Ferracane. Davanti al gup Marica Marino, il pm Luigi Lo Valvo ha chiesto la condanna a cinque anni, per diversi episodi che gli vengono contestati. Il gup ha accolto in pieno, emettendo la condanna. Ci sono furti nelle automobili, ma anche in attività commerciali e abitazioni private. La difesa, sostenuta dall’avvocato Rocco Cutini, ha scelto il giudizio abbreviato, che nel caso di condanna garantisce una pena più limitata. I furti imputati al giovane sono diversi e per il pm è stata raggiunta la piena prova che a commetterli fu proprio Ferracane. In fase di indagine, dopo l’arresto, ha anche ammesso la propria responsabilità in diversi fatti ricostruiti dagli investigatori.