Furti in città, analisi su materiale biologico indagati: un furgone per caricare i mezzi

Gela. L’indagine, ancora in corso, ha tratto spunto da alcuni furti, risalenti a due anni fa. La procura ha concentrato la propria attenzione su quattro pregiudicati, che sarebbero dietro alla sottrazione di un motociclo e alla ricettazione di un furgone, che sarebbe stato usato, forse anche per altri colpi e per caricare i mezzi rubati. Negli scorsi giorni, è stato necessario procedere all’acquisizione di materiale biologico, probabilmente per confrontarlo con quello già refertato ed eventualmente confermare l’eventuale coinvolgimento dei quattro, che già in passato furono toccati da indagini su diversi colpi, messi a segno sempre in città. Anche il furgone, che sarebbe stato usato per caricare i mezzi rubati, risulterebbe rubato, con una denuncia sporta dal proprietario.