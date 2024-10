Furti in ospedale, Asp parte civile nel giudizio: imputati in dibattimento

Gela. Le loro posizioni, il prossimo gennaio, potrebbero già essere definite, con la decisione del giudice Miriam D’Amore. Si tratta di imputati, negli scorsi anni coinvolti in un’inchiesta più ampia che fece emergere casi di furti all’interno dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, principalmente rispetto alle attività nell’area delle cucine e della mensa. Gran parte dei coinvolti ha optato per riti alternativi. In giudizio sono arrivati il parroco Filippo Salerno, che all’epoca dei fatti era cappellano nel nosocomio di Caposoprano, e ancora Liborio Bongiovanni, Rocco Neri, Salvatore Perticone e Salvatore Pizzo. I capi di imputazione richiamano presunti ammanchi di generi alimentari, per quantitativi comunque decisamente ridotti.