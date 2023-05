Furti in ospedale, per alcuni coinvolti pronunce favorevoli: gup, “rivedere accusa peculato”

Gela. Gran parte degli imputati ha ormai definito la fase di messa alla prova, con attività a fini sociali. I fatti contestati sono quelli che portarono alle verifiche dei carabinieri all’ospedale “Vittorio Emanuele”, al cui interno vennero ricostruiti furti, anzitutto di generi alimentari. I programmi di messa alla prova hanno trovato l’assenso anche del gup. Questa mattina, il giudice Roberto Riggio ha invece pronunciato decisioni di non luogo a procedere per tenuità del fatto nei confronti di alcuni imputati, Luigi Abbate (difeso dai legali Joseph Donegani e Angela Abbate), Giuseppe Cassarino (sempre rappresentato dal legale Joseph Donegani), Fabio Bennici (con i legali Giuseppe Ferrara e Carmelo Tuccio) e Vincenzo Carrubba (con il legale Nicola Di Benedetto). Per loro, il giudizio si conclude con una pronuncia favorevole. Lo stesso gup ha invitato il pm Fabrizio Furnari a rivedere la contestazione di peculato che viene addebitata a coinvolti indicati come “incaricati di pubblico servizio”. Secondo il giudice dell’udienza preliminare non ci sono i presupposti per individuare l’ipotesi di peculato, che andrebbe quindi riqualificata.