Furti in ospedale, udienza preliminare entrerà nel vivo ad aprile: furono piazzate videocamere

Gela. Davanti al gup del tribunale, Roberto Riggio, si tornerà il prossimo aprile. E’ sostanzialmente slittato l’inizio vero e proprio dell’udienza preliminare, legata all’inchiesta su presunti furti e irregolarità in ospedale. E’ stata riscontrata l’esigenza di rinnovare delle notifiche. Sono trentasei i coinvolti, tra dipendenti di una ditta esterna (che si occupava delle cucine del nosocomio), operatori sanitari e medici. Nell’arco di due mesi, i carabinieri accertarono almeno cinquecento episodi sospetti. La zona delle cucine e della mensa, dove si sarebbero concentrate le condotte ritenute illecite, fu monitorata anche con sistemi video, per ricostruire quanto accadeva. Sarebbero state portate via derrate alimentari e pasti, oltre ad ulteriore refurtiva. Alcuni dei coinvolti furono immortalati mentre uscivano con in mano sacchi, al cui interno pare ci fossero alimenti e non solo. Venivano caricati anche sulle automobili.