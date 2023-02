Furti in ospedale, chiesti rinvii a giudizio: anche Asp ha concluso per il processo

Gela. Diversi imputati sono già stati ammessi ad un periodo di messa alla prova. Sono accusati dei furti che i carabinieri e i pm della procura ricostruirono a seguito di un’indagine che ha toccato l’ospedale “Vittorio Emanuele”. Si tratta di operatori e medici. Oggi, invece, davanti al gup Roberto Riggio, è stato sentito il direttore sanitario del nosocomio, Luciano Fiorella. E’ stato esaminato in qualità di testimone (non è coinvolto nel procedimento). Ha riferito soprattutto sulla qualifica rivestita dagli imputati che rispondono di peculato. In questi casi, infatti, non è prevista la messa alla prova. Sono principalmente cuochi che erano in servizio nelle cucine e nella mensa del nosocomio. Nei loro confronti la procura ha confermato la richiesta di rinvio a giudizio. Stessa conclusione è giunta dal legale che assiste l’Asp. E’ parte civile nel procedimento, assistita dall’avvocato Patrizia Comandatore che ha confermato il danno patito dall’Azienda sanitaria, ribadendo la richiesta che gli imputati vadano a processo.