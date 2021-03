Furti in raffineria, ritrovati due furgoni: uno era in via Libia

Gela. Dopo il furto in raffineria, con due furgoni spariti, oltre a materiali e cavi di rame, iniziano a concretizzarsi degli sviluppi. Entrambi i furgoni sono stati ritrovati. Il primo, ieri, di proprietà della Ergo Meccanica; il secondo, invece, proprio in queste ore, appartenente alla Irmes. In entrambi i casi, sono intervenute le guardie giurate della Cs police. Il mezzo, da poco ritrovato, era parcheggiato in via Libia.