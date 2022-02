Furti in serie, colpite diverse attività commerciali: chiesta condanna per un giovane

Gela. In pochi mesi, lo scorso anno, per gli inquirenti mise a segno almeno otto furti. Il giovane Angelo Giacchi avrebbe colpito in diverse attività commerciali della città e prese di mira anche un professionista, che subì il furto del portafogli, al cui interno c’era del denaro. Questa mattina, in abbreviato, i pm della procura hanno chiesto la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione. Tutti i fatti che gli vengono attribuiti sono stati riuniti, in un unico procedimento. In alcuni casi, fu riconosciuto dagli esercenti, titolari delle attività colpite dal giovane.