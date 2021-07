Furti nel cantiere Smim, chiuse indagini su autotrasportatore: ritrovato carico ferro

Gela. Negli ultimi mesi, l’area di cantiere, per decenni attiva sotto la proprietà di Smim Impianti, è stata più volte presa di mira. Non solo furti ma anche evidenti tentativi di danneggiarla irrimediabilmente, facendola addirittura esplodere. Solo l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Lo scorso anno, l’azienda è stata dichiarata fallita. L’area, lungo la statale 115 Gela-Vittoria, pare essere alla mercè di molti. I pm della procura, già lo scorso marzo, individuarono un carico di ferro, che sarebbe stato portato via proprio dall’area Smim. Sono state chiuse le indagini e a rispondere di ricettazione è un autotrasportatore trentottenne, che pare lavori per conto di un’azienda del settore, che però non è toccata dall’indagine. Il carico venne individuato e fu sottoposto a sequestro.