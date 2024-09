Furto a Niscemi, due gelesi assolti: decisivo il contenuto di un video

Gela. Le richieste iniziali della procura erano pesanti, fino a sette anni e mezzo di detenzione. Al termine del giudizio abbreviato, è stata invece decisa l’assoluzione per Nicolò Morello e per Michael Costarelli. Erano ritenuti responsabili di un furto messo a segno in un’abitazione, a Niscemi. Decisivo, così come sostenuto dal difensore, l’avvocato Filippo Spina, il contenuto di un video che avrebbe dovuto confermare la presenza dei due nella zona dell’immobile. In realtà, il legale, che ha insistito per l’acquisizione, ha spiegato che le immagini non davano alcun riscontro. Non hanno permesso di risalire all’identità di chi agì. La procura, analizzando i contenuti del video, ha modificato le richieste, concludendo per l’assoluzione solo rispetto al furto.