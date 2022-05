Furto e danni nel capannone di un’azienda gelese, ladri nell’area industriale di Butera

Non è la prima volta che accade, dato che il sito produttivo dell’azienda gelese era già stato colpito da irruzioni e danneggiamenti, in un’area industriale buterese che doveva essere un punto di rilancio per l’economia locale ma che non ha mai avuto basi solide. I ladri hanno spesso gioco facile, in una zona assai isolata e senza un sistema di controllo.