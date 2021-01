Furto in abitazione, proprietario raggirato: due condanne

Gela. Sarebbero stati loro ad impossessarsi di preziosi e denaro, rubati dall’abitazione in città di un uomo, che aveva dato ospitalità ad un donna romena, conosciuta qualche tempo prima. La condanna, emessa dal giudice Eva Nicastro, ha riguardato proprio la donna e un complice gelese, si tratta di Maxim Georgiana e Luigi Castania. La pena più pesante, cinque anni e tre mesi di reclusione, è toccata al gelese; tre anni e sei mesi, invece, alla donna. In base a quello che è stato ricostruito in aula dal pm Gesualda Perspicace, entrambi avrebbero avuto un ruolo determinante nel trarre in inganno il proprietario dell’abitazione, dalla quale vennero portati via denaro e preziosi. La vittima è parte civile. In sostanza, il giudice ha accolto le richieste avanzate dal pm, che ha fatto affidamento anche sul contenuto delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona dell’abitazione.