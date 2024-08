Furto in chiesa, Di Stefano: “Complimenti alle forze dell’ordine per quanto fatto”

“Desidero complimentarmi con polizia e carabinieri per aver assicurato alla giustizia le presunte responsabili del furto perpetrato presso la chiesa Sant’Antonio. La presenza delle forze dell’ordine e la loro azione preventiva e repressiva è fondamentale per assicurare la sicurezza dei cittadini. Come amministrazione intendiamo collaborare in piena sinergie a trecentosessanta gradi con gli operatori delle forze dell’ordine”, così ha riferito Di Stefano.