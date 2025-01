Furto in un cantiere dell’ospedale “Vittorio Emanuele”: due assolti

Gela. Non sono emersi tutti i riscontri necessari per ritenerli responsabili di un furto che avvenne in un cantiere dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Fu portato via materiale elettrico per circa ottomila euro. Il giudice Eva Nicastro ha assolto Gianfranco Turco e Davide Giuliano. La procura ha concluso per la condanna, ritenendoli coinvolti nel colpo. Per i difensori, gli avvocati Salvo Macrì e Rocco Cutini, mancano certezze precise.