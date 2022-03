Furto nella zona della movida, in appello video con le immagini: tre giovani già assolti

Gela. Sarà necessario risentire altri testimoni, nel tentativo di fare chiarezza sul furto di uno scooter, nella zona della movida del centro storico, in piazza Sant’Agostino. Sono tre i giovani accusati, minorenni all’epoca dei fatti. In primo grado, vennero assolti. Quella decisione è stata impugnata dalla procura. In appello, è stato depositato il supporto video che consentì di ricostruire la dinamica, tramite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le parti hanno avuto modo di visionarle e quella sera ci furono due diversi furti, dello stesso tipo. Per i legali degli imputati, non sono mai emerse certezze sull’identità di chi agì e i giovani hanno escluso qualsiasi coinvolgimento.