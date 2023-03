Futsal Gela al cardiopalma, Caglià guida i biancazzurri verso la vittoria

Gela. Il Futsal Gela continua nel migliore dei modi la sua incredibile stagione. Contro lo Scicli finisce 6-2. Primo tempo incerto per il Gela, che al 23’ del primo tempo si ritrova sotto di 2 gol. Da lì in poi succede l’incredibile. 24’ minuto, Brasile si defila e con un sinistro in precario equilibrio la piazza sotto il sette. 1-2 per lo Scicli. Neanche 60 secondi e il Gela pareggia, stavolta con Caglià che salta il portiere e segna a porta vuota. Il Gela non si accontenta e nel recupero del primo tempo fa 3-2, ancora con Caglià.

Secondo tempo in cui lo Scicli si vede poco e niente. Al 18’, Caglià timbra per la terza volta il cartellino. Passano 2 minuti e stavolta è Marchese a segnare, siglando il 5-2. Al 24’, la chiude su rigore Di Bartolo siglando il 6-2. Vince anche la Vigor, che resta ancorata a -3 dal Gela.