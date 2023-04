Futsal Gela in Serie B, vincono i biancazzurri mentre si ferma la Vigor

Gela. Il Futsal Gela vola in Serie B. I gelesi si aggiudicano anche l’ultima gara di campionato, conclusasi sul 3-1, mentre la Vigor San Cataldo pareggia in casa col Rosolini per 4-4. Primo tempo in salita per i biancazzurri, che si ritrovano dopo pochi minuti in svantaggio a causa del gol di Campisi. Il Gela ci prova e al 24’ minuto trova il gol del pareggio con il capitano Mirko Caglià.

All’ottavo minuto del secondo tempo, Di Bartolo completa la rimonta e fa 2-1. Passano pochi minuti e Brasile mette i puntini sulle i e chiude la gara sul 3-1, nonostante i tentativi dei padroni di casa di riprendere la gara. Il Gela chiude il campionato di Serie C1 a 63 punti, sopra la Vigor di 2 punti.