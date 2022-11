Futsal Gela straripante, 5-2 a Leonforte e primato blindato

Gela. Grande vittoria esterna per il Futsal Gela, che sconfigge la Città di Leonforte per 5-2, con una prestazione sontuosa. Ad aprire le marcature il solito universale Cesar Cosano, che sigla una doppietta nella prima metà di gara e porta in poco tempo la squadra sul 2-0. Il terzo gol, sempre nel primo tempo, lo mette a segno Mirko Caglià. La prima frazione si chiude sul 3-1.

Per quanto riguarda il secondo tempo, a segnare è il veterano Croci Di Bartolo che, con una doppietta, chiude praticamente il match.