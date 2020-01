Futuro “civici”? Di Stefano, “ci fidiamo del sindaco e siamo terza forza”: Sincero, “niente trattative con partiti”

Gela. Il futuro dei “civici” della giunta Greco? E’ ancora tutto da scrivere. L’esito del ricorso al Tar dirà molto sulla prossima storia politica della coalizione “arcobaleno”. Le bandiere civiche nell’amministrazione dell’avvocato le portano soprattutto quelli di “Una Buona Idea”, che hanno come riferimento politico il vicesindaco Terenziano Di Stefano. Dopo il Tar, tanto potrebbe cambiare. Se il ricorso del centrodestra non dovesse passare, allora Greco un “maquillage” lo farà sicuramente. “Ritengo sia stato giusto allargare a sette assessori – dice Di Stefano – in questo modo, tutte le sensibilità politiche della coalizione potranno trovare rappresentanza. Onestamente, non ci preoccupano le avances al sindaco che arrivano da altri gruppi. “Una Buona Idea” è la terza forza della coalizione, in termini di voti. Se volessimo, anche noi potremmo alzare la voce. Il tema, però, deve essere un altro, quello del governare”. Di Stefano non sembra troppo preoccupato degli equilibri interni alla giunta, probabilmente forte del risultato elettorale. “Ci fidiamo del sindaco – continua – senza più l’eventuale peso del ricorso, sarà lui a valutare. Quando saremo tutti intorno allo stesso tavolo, allora ci confronteremo. Udc in maggioranza? E’ una forza moderata e di centro, ha una rappresentanza in Regione. E’ una forza importante e il consigliere Salvatore Incardona ha dimostrato di saper fare politica. In fondo, ricalca l’origine politica di molti di noi. Sarà sempre il sindaco a decidere”. Se quelli di “Una Buona Idea” appaiono piuttosto convinti del loro futuro in giunta (in attesa del ricorso), poche certezze sembrano esserci sulla loro collocazione.