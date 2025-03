Futuro del “Presti” stasera in Consiglio: ultimo treno per non perdere 1,5 milioni di euro

Il Sindaco Di Stefano lancia un appello ai “responsabili”. “Stasera spiegheremo perché non si corre alcun rischio – dice – se ci fosse stato il benché minimo pericolo non avrei portato l’atto in aula. La responsabile dell’ufficio finanziario ha predisposto una ulteriore documentazione per spiegare quanto sia legittimo l’atto. Mi auguro che si comprenda quanto questa delibera sia fondamentale per rendere dignitoso lo stadio Presti e non correre il rischio di perdere l’ultimo treno di finanziamento del PNRR”.

In trepida attesa i tifosi del Gela Calcio, ma anche la società, che sta investendo moltissimo per fare tornare la squadra in categorie importanti. E senza uno stadio decente ogni sforzo sarà vano.