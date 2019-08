Futuro Ghelas e condizioni lavorative, sindacato ha chiesto incontro a Fidone

Gela. L’immediato futuro della Ghelas, la multiservizi di proprietà del Comune, va chiarito prima possibile. Anche in quest’ottica, si spiega la richiesta di incontro inviata dal segretario provinciale della Filcams Cgil Nuccio Corallo all’amministratore delegato della società, l’avvocato Gianfranco Fidone. Il sindacato attende chiarimenti sul rinnovo del contratto di servizio, che scade ad ottobre. Tra azienda e Comune sono in corso valutazioni che potrebbero incidere, in maniera drastica, sulla tenuta finanziaria. Allo stesso tempo, la Filcams chiede di far slittare di un mese l’avvio della nuova turnazione per le manutenzioni.