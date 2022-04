Futuro Timpazzo, nuova assemblea della Srr4: sindaci convocati

Già allora, si venne a creare una spaccatura tra Greco e i vertici della Srr4. Il sindaco ha chiesto che adesso la Srr spinga per avere vere compensazioni. Il timore, ormai di tutti, è che con l’aumento costante della pressione su Timpazzo, la vasca E possa saturarsi, mettendo in grave difficoltà l’intero sistema locale dei rifiuti. In quel caso, i Comuni della Srr4 si troverebbero a non poter conferire nel sito di riferimento, con un aumento netto dei costi per arrivare in altre discariche. Attualmente, sono trentanove i Comuni che conferiscono nel sistema di Timpazzo. Negli scorsi giorni, la Regione ha autorizzato l’arrivo di venti tonnellate al giorno da Licata, per il Tmb. L’amministratore Picone ha già spiegato che rientrano nei quantitativi previsti e che non genereranno un sovraccarico.