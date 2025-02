Gabry Mosca, l’hair stylist che conquista Sanremo: confermata per il terzo anno di fila

Il Festival di Sanremo rappresenta un palcoscenico prestigioso non solo per i cantanti, ma anche per tutti i professionisti che lavorano dietro le quinte, e Gabry Mosca è ormai una presenza fissa, sinonimo di creatività, passione e competenza. Con la conferma per il 2026, il suo percorso nel mondo dello spettacolo è destinato a proseguire con sempre maggiore successo.