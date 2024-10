Galluzzo (FdI) “De Luca pronto al dialogo con il centrodestra? Prima rispetti la nostra classe dirigente”

PALERMO (ITALPRESS) – «I fatti parlano chiaro: a Roma come qui in Sicilia il centrodestra ha vinto le rispettive elezioni in quanto ha saputo offrire agli elettori programmi convincenti, una classe politica con esperienza amministrativa e leader di assoluto livello, a partire da Giorgia Meloni. Pertanto, se da un lato l’apertura a un dialogo con la nostra coalizione annunciata da Cateno De Luca può costituire un valore aggiunto, dall’altro è bene precisare che non c’è alcuna necessità di “un nuovo centrodestra con nuovi personaggi” come invece auspica lui con queste parole denigratorie. Un confronto con De Luca potrà esserci solo senza pre-condizioni di questo tenore e purché egli sostituisca ad invettive, insulti e offese un dialogo costruttivo con l’attuale classe dirigente della nostra coalizione che merita ed esige rispetto». Lo afferma Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia, commentando le dichiarazioni rilasciate oggi da De Luca.

fonte foto Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).