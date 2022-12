Gas e carburanti, la svolta bio: dibattito in raffineria con il viceministro dell’ambiente

Gela. I grandi cambiamenti in atto nel settore del gas e dei carburanti è il tema che sarà affrontato oggi pomeriggio dalle 15, su iniziativa di fondazione Merita ed Eni. Il dibattito si terrà in città. Ci saranno il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava, e alcuni dei principali protagonisti del settore energetico e trasporti, come i rappresentanti di Eni, Snam, Utilitalia e Aeroporti di Roma. L’incontro si svolgerà in un luogo fortemente simbolico: una delle principali bioraffinerie d’Europa, quella Eni nel sito locale. L’impianto avviato ad agosto 2019 è capace di trattare oli vegetali usati, grassi animali e rifiuti per produrre biocarburanti di alta qualità.