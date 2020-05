Gasdotto Gela-Malta, “investimento da 400 milioni di euro”: progetto in consultazione

Gela. Se ne parla ormai da anni e le procedure preliminari proseguono. Anche il ministero dell’ambiente ha messo in consultazione le carte del progetto di gasdotto, previsto tra la Sicilia e Malta. Il sistema di pipeline collegherà le coste gelesi a quelle maltesi di Delimera, compresa una stazione terminale ubicata sull’isola dei cavalieri. I funzionari del ministero hanno messo a disposizione anche una sintesi non tecnica in lingua italiana dell’intero progetto. L’obiettivo è assicurare consistenti rifornimenti di gas a Malta, così da garantirne l’autosufficienza. L’impegno finanziario delle autorità de La Valletta è pesante, si calcola un investimento non inferiore ai 400 milioni di euro. Sul territorio italiano, il sistema di collegamento passerà principalmente dall’area a ridosso della Riserva Biviere e in passato ci sono stati alcuni incontri tra i responsabili dell’area protetta e i tecnici incaricati dal governo maltese. Il maxi progetto è in fase di elaborazione da quando a Palazzo di Città c’era ancora l’ex giunta Messinese, che avviò i primi rapporti istituzionali con le autorità maltesi. In realtà, il nuovo gasdotto, una volta realizzato, non dovrebbe produrre particolari introiti sul territorio locale. Questo è un punto piuttosto delicato dell’intera vicenda, anche se per un certo periodo si ipotizzava la possibilità di incamerare delle compensazioni.