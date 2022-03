Gasdotto Gela-Malta, parere negativo Biviere: anche tracce uranio impoverito in mare

Gela. Mentre torna alla ribalta il tema dell’approvvigionamento del gas in Europa, tornato prepotentemente d’attualità a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, fa discutere e non poco il recente parere emesso per conto della Regione Siciliana dall’ente gestore della Riserva del Biviere sulla realizzazione del Gasdotto Gela – Malta. Nel documento inviato al ministero per la transizione ecologica e che esprime parere negativo sono contenute tutte le criticità ambientali già conosciute, con l’aggiunta di dati ulteriori che arrivano dagli studi ecologici nei fondali. Il progetto, annunciato nel 2018 e finanziato dall’Unione europea per un valore di diverse centinaia di milioni di euro, nasce dall’esigenza di agevolare inizialmente i rifornimenti di gas nell’isola maltese. Infatti, anche se è previsto che l’infrastruttura sia bidirezionale, in una prima fase il gasdotto funzionerà in direzione nord-sud. Ma, al di là della fattibilità tecnica e del vantaggio economico, a preoccupare rimane l’eventuale impatto ambientale. L’impianto dovrebbe sorgere all’interno della rete Natura 2000, ovvero i siti tutelati dall’Unione europea per la loro importanza ambientale. E dagli studi commissionati dalla Regione la situazione è tutt’altro che rosea. Sui fondali ad esempio esisterebbe una forte concentrazione di Uranio impoverito, legato agli scarichi dell’ex discarica fosfogessi, oggi messa in sicurezza ma i cui effetti sarebbero ancora presenti nelle acque antistanti la città. Ma è il cumulo degli impatti ambientali in terra e in mare a preoccupare come riferisce Emilio Giudice che per parlare delle condizioni di fragilità del territorio gelese, usa la metafora fin troppo comprensibile, del Covid. Lo stesso ente, a conclusione del parere, specifica che «nel caso non possa essere percorribile un’altra delle ipotesi di tracciato, come individuato e valutato nel progetto, si ritiene necessario bilanciare con importanti azioni di restauro ambientale». Misure di compensazione che dovranno riguardare gli habitat e la loro difesa.