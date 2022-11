Gasdotto Gela-Malta, Regione rilascia l’autorizzazione: iter in corso a livello ministeriale

L’opera per il gas maltese si estende complessivamente per 159 chilometri e si compone di quattro sezioni principali. Una prima on shore, per sette chilometri, dal terminale di Piana del Signoree fino alla linea di costa. Una seconda sezione off shore, dalla costa e fino al limite delle acque territoriali italiane, per circa 57 chilometri. Un’altra ancora in mare, per 94 chilometri, dal limite delle acque italiane fino alla costa nord-occidentale di Malta, a Delimara. Infine, un’ultima sezione a terra, lunga circa 700 metri, sul territorio maltese fino al terminale maltese. L’autorizzazione unica dell’opera da parte del ministero ricomprende il parere di conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità. a fine maggio, è stato rilasciato dai ministeri della transizione ecologica e della cultura. Malta, attraverso la società “Melita trans gas company ltd”, ha in programma di strutturare un proprio sistema del gas, con forniture che arriveranno dalla costa italiana, attraverso la rete nazionale di Snam. L’iter, molto complesso, è in atto da alcuni anni e l’investimento è consistente, superando i 200 milioni di euro. L’applicazione per questo progetto è stata presentata a luglio 2017. Le pipeline copriranno una distanza di circa centosessanta chilometri. Per la commissione tecnica specialistica del ministero, non ci saranno impatti ambientali nonostante il progetto ricada, dal lato italiano, in un’area a ridosso della zona protetta del Biviere. Una zona che si estende per almeno sette chilometri. “Talune evidenti criticità tecnico-ambientali possono essere mitigate”, ha precisato la commissione nel parere. Un giudizio negativo, trasmesso agli uffici ministeriali, era arrivato negli scorsi mesi dal responsabile della Riserva Biviere Emilio Giudice, che tra gli altri aspetti ha richiamato la presenza di tracce di sostanze pericolose in mare, come l’uranio impoverito e il torio. E’ una procedura nella quale l’ente comunale non ha praticamente alcuna voce in capitolo e pure l’eventuale ipotesi di compensazioni non ha mai trovato effettivo riscontro. Secondo il cronoprogramma delle autorità maltesi, il gasdotto potrebbe arrivare a regime nel 2025. A livello europeo, invece, oltre ai dubbi sulla tenuta ambientale, più di un’osservazione fu sollevata anche rispetto alle ombre che si posero sul governo maltese nella vicenda dell’omicidio della giornalista d’inchiesta Daphne Caruana Galizia. La famiglia della vittima e diversi europarlamentari, ad inizio anno, lanciarono un appello per bloccare fondi pubblici destinati al progetto. Dal territorio locale passerà lo snodo per il gas maltese mentre dovrebbero partire a breve i primi lavori epr un altro investimento strategico sul gas, quello dei giacimenti “Argo-Cassiopea” di Eni. Anche in questo caso, tutto è concentrato nell’area locale, in attesa di capire se Regione e governo nazionale garantiranno compensazioni al territorio, come chiesto dall’amministrazione comunale.