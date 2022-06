Gasdotto Malta-Gela, sì ministeri: commissione tecnica, “criticità possono essere mitigate”

Gela. Non ci sono elementi che possano ostare alla realizzazione del gasdotto Malta-Gela, che in base ai programmi congiungerà la costa dell’isola dei cavalieri, nel tratto di Delimara, con quella locale. Il provvedimento, a fine maggio, è stato rilasciato dai ministeri della transizione ecologica e della cultura. Malta, attraverso la società “Melita trans gas company ltd”, ha in programma di strutturare un proprio sistema del gas, con forniture che arriveranno dalla costa italiana, attraverso la rete nazionale di Snam. L’iter, molto complesso, è in atto da alcuni anni e l’investimento è consistente, superando i 200 milioni di euro. L’applicazione per questo progetto è stata presentata a luglio 2017. Le pipeline copriranno una distanza di circa centosessanta chilometri. Per la commissione tecnica specialistica del ministero, non ci saranno impatti ambientali, nonostante il progetto ricada, dal lato italiano, in un’area a ridosso della zona protetta del Biviere. Una zona che si estendere per almeno sette chilometri. “Talune evidenti criticità tecnico-ambientali possono essere mitigate”, ha precisato la commissione nel parere. Un giudizio negativo, trasmesso agli uffici ministeriali, era arrivato negli scorsi mesi dal responsabile della Riserva Biviere Emilio Giudice, che tra gli altri aspetti ha richiamato la presenza di tracce di sostanze pericolose in mare, come l’uranio impoverito e il torio. L’europarlamentare Ignazio Corrao aveva annunciato un’interrogazione sul tema.