GASPERINI AL DEBUTO IN CHAMPIONS CON L’ATALANTA “MERITIAMO DI ESSERCI”

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – “Chi è in Champions merita di esserci, siamo in un girone di squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, quindi hanno tutti i meriti di partecipare a questa competizione. Noi forse abbiamo un bacino più piccolo rispetto alle altre società, probabilmente anche risorse meno forti e forse in questo senso i nostri meriti sono ancora maggiori”. Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del debutto in Champions League in casa della Dinamo Zagabria. “E’ stata una grandissima soddisfazione conquistare la Champions, soprattutto a maggio e in estate ci siamo goduti il grandissimo campionato che abbiamo fatto con questi ragazzi che sono arrivati terzi dietro a Juventus e Napoli, i miei sono stati straordinari” ha aggiunto. “Quella di domani è sicuramente una partita importante, ma non è decisiva. Gli obiettivi di qualificazione saranno costruiti durante le sei partite, la gara di domani può darci la misura di quello che ci attende, ma non sarà determinante” ha detto il tecnico degli orobici.

“A volte ne parliamo con i compagni, anche con quelli nuovi, lottavamo per la salvezza, poi è arrivato Gasperini che ha dato una grande mentalità, la società ha sempre lavorato bene, ma ora siamo arrivati in Champions facendo un cammino incredibile, però adesso non vogliamo fermarci qui” le parole alla vigilia del capitano Alejandro Gomez.

