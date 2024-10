Gasperini “Contro il Celtic per un altro salto di qualità”

BERGAMO (ITALPRESS) – “Queste ultime due vittorie hanno dato una svolta alla classifica, ma questa è un’altra competizione. I punti iniziano a essere più pesanti nella terza giornata, abbiamo già l’opportunità di consolidare anche in Champions una classifica migliore”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Celtic. “Mi auguro come sempre una partita di calcio bella e piacevole – ha sottolineato il mister nerazzurro – Poi c’è sempre una componente agonistica che deve stare nei limiti del regolamento, ma sono due squadre abituate. Il Celtic è una squadra abituata a giocare per vincere, ha dei giocatori veloci, dovremo fare un’ottima gara per cercare di vincere questa partita”. “Retegui? Abbiamo già detto di tutto e di più. Può fare ancora di più, può crescere ancora – ha proseguito Gasperini – Scopriamo la nostra collocazione ogni anno attraverso l’evoluzione, l’inserimento di nuovi giocatori. Difficilmente riusciamo a dare seguito alla stagione precedente, scopriamo il tutto giocando, sicuramente dobbiamo crescere e migliorarci ogni volta. Quest’anno siamo sulla stessa lunghezza d’onda, siamo partiti con qualche risultato così, ma quello negativo è stato col Como. A Torino abbiamo fatto una buona partita, la Champions è la competizione che ci aiuta a migliorare anche in campionato. Se abbiamo spessore e capacità di crescita – ha concluso il mister orobico – – le gare come domani ci aiutano a fare salti di qualità”. “I 50 gol in carriera in Serie A? Cerco sempre di fare il bene della squadra, quando arriva un traguardo storico è sempre bello soprattutto guardando la lista dei giocatori che sono tutti attaccanti. Non ho obiettivi personali, penso sempre alla squadra e a fare sempre il meglio – le parole in conferenza del centrocampista dell’Atalanta e della nazionale croata Mario Pasalic – La nuova Champions? Nel calcio ogni partita ha la sua storia, devi essere al 100% per affrontare tutto. Anche adesso, dopo il Celtic dovremo pensare solo al Verona e ripartire subito”.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).