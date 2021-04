Gate sul Mediterraneo, Salinitro: “Nessuna risposta ma Greco ha messo in crisi tutto”

Gela. Il progetto, ambizioso, punta ad una trasformazione radicale della portualità locale, con la realizzazione di un gate sul Mediterraneo, con base proprio in città. Per tentare di mobilitare anche le istituzioni, negli scorsi mesi, si è costituito un comitato, “Gate Mediterraneo Gela”, che ha inoltrato il progetto a tutte le istituzioni nazionali, a cominciare dal governo. Ad oggi, però, non ci sono risposte. “Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in materia – dice l’architetto Francesco Salinitro che è tra i fondatori del comitato – abbiamo avuto interlocuzioni con il senatore Pietro Lorefice, con il quale abbiamo valutato alcuni aspetti. Una cosa è chiara, se il progetto non verrà realizzato, dipenderà sicuramente da una volontà politica, da partiti che seguono una linea già definita e non certo per altre ragioni. Il progetto è ormai pubblico e conosciuto dalle istituzioni che decidono. Rimaniamo convinti che Gela debba essere il gate del Mediterraneo per intercettare i traffici commerciali. E’ un punto strategico, adatto a questo tipo di opere. Anche per i fondali si possono adottare soluzioni tecniche, come quelle che già adottano nel nord Europa”.