Gatti avvelenati, un’azione seriale: “È un reato penale, attenzione ai bocconi che uccidono”

Gela. Ancora un episodio di crudeltà contro gli animali, nel quartiere Caposoprano, lungo via Cicerone, in un’area molto frequentata, qualcuno ha disseminato bocconi avvelenati con il chiaro intento di uccidere i gatti della colonia felina, non ancora ufficialmente riconosciuta ma che vive tra quelle aiuole da anni.

Nei giorni scorsi, le volontarie hanno trovato le carcasse di almeno quattro mici e diversi bocconi letali. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e l’Asp per rimuovere i resti e analizzare il veleno utilizzato. Si tratta di un lumachicida estremamente potente, persino più pericoloso del veleno per topi, e soprattutto senza antidoto.